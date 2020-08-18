Депутата райради на Чернігівщині судитимуть за відмивання 5 млн грн

Його підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах

Його підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах

Фото: Нацполіція

Депутата Талалаївської районної ради Чернігівської області VII-го скликання будуть судити за фактом заволодіння чужим майном та відмивання 5,1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

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За даними слідства, депутат заснував фермерське господарство і не маючи на те права, уклав договір із фірмою, за яким повинен був продати їй 2500 тонн врожаю кукурудзи.

ТОВ внесло за нього передоплату в сумі 196 тис 625 доларів США, що становило 5 млн 183 тис грн. Не маючи наміру виконувати договір, з метою легалізації привласнених шляхом обману 5,1 млн грн, фермер вчинив з ними фінансові операції”, - йдеться в повідомленні.

Звинувачення щодо депутата прокуратура передала до суду.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили мільйонні махінації з комунальною землею, міський бюджет недоотримав понад 5 мільйонів гривень.