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19 августа 2020, 20:00 2

Мэрия Житомира подготовила обращение о запрете игорного бизнеса

19 августа 2020, 20:00 2
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Его должны принять на сессии городского совета
Его должны принять на сессии городского совета
Фото: flickr
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Обращение к президенту, кабмину и Верховной Раде относительно отмены игорного бизнеса подготовили в городском совете Житомира.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Первый Житомирский информационный портал.

Игорный бизнес является явлением антиобщественным и аморальным. Необходимо принять Закон о запрете игорного бизнеса на территории Украины. Потому, что резко осложнилась криминогенная ситуация и возросло количество преступлений, связанных с зависимостью от азартных игр и финансовых правонарушений в этой сфере", – говорится в проекте обращения.

Также в городском совете обеспокоены тем, что власть города фактически не имеет никакого влияния на размещение или деятельность игровых заведений:

Законодательство в сфере игорного бизнеса никоим образом не учитывает интересы территориальных общин, исключает любое влияние местной власти на размещение и деятельность таких заведений", - подчеркнули в мэрии.

Депутаты будут просить у высшего руководства законодательного запрета игорного бизнеса в Украине.

Напомним, 13 августа на территории Тернопольской области запретили работу казино.

Житомир депутат горсовет сессия запрет игральный бизнес Постановление
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