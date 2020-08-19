Мэрия Житомира подготовила обращение о запрете игорного бизнеса

Его должны принять на сессии городского совета

Его должны принять на сессии городского совета

Фото: flickr

Обращение к президенту, кабмину и Верховной Раде относительно отмены игорного бизнеса подготовили в городском совете Житомира.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Первый Житомирский информационный портал.

Игорный бизнес является явлением антиобщественным и аморальным. Необходимо принять Закон о запрете игорного бизнеса на территории Украины. Потому, что резко осложнилась криминогенная ситуация и возросло количество преступлений, связанных с зависимостью от азартных игр и финансовых правонарушений в этой сфере", – говорится в проекте обращения.

Также в городском совете обеспокоены тем, что власть города фактически не имеет никакого влияния на размещение или деятельность игровых заведений:

Законодательство в сфере игорного бизнеса никоим образом не учитывает интересы территориальных общин, исключает любое влияние местной власти на размещение и деятельность таких заведений", - подчеркнули в мэрии.

Депутаты будут просить у высшего руководства законодательного запрета игорного бизнеса в Украине.

Напомним, 13 августа на территории Тернопольской области запретили работу казино.