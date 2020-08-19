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19 серпня 2020, 16:42 3

На Прикарпатті депутатку місцевої ради облили нечистотами

19 серпня 2020, 16:42 3
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Учасників нападу поки не знайшли
Учасників нападу поки не знайшли
Фото: Ратуша
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В центрі міста Яремче Івано-Франківської області на координатора громадської ініціативи “Яремчанська Набережна” Віру Галайко напала група осіб.

Відео нападу опублікував на Facebook-сторінці користувач Роман Біланюк, повідомляє RegioNews.

Депутат покинула приміщення Яремчанської МВК після засідання постійних комісій міської ради, натомість молодики вже очікували її на сходах до вокзалу, – йдеться у повідомленні.

На відео видно, як один з молодиків в чорному підходить і впевнюється, що це саме Віра Галайко, яку їм замовили. Згодом інший злочинець, теж в чорному, виливає на жінку відро лайна. Третя особа в цей час проводить відеозйомку обабіч стенду реклами.

Якщо Ви бачили даних осіб повідомте будь-ласка поліцію, або напишіть мені в приватні повідомлення.Злочинці повинні бути притягнуті до відповідальності, – додав пан Роман.

Опубліковано Roman Bilanjuk Вівторок, 18 серпня 2020 р.

Нагадаємо, у Львові відома волонтерка облила себе бензином .

Івано-Франківськ Прикарпаття Яремче напад депутат горсовет
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