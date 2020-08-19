На Прикарпатті депутатку місцевої ради облили нечистотами

Учасників нападу поки не знайшли

Учасників нападу поки не знайшли

Фото: Ратуша

Відео нападу опублікував на Facebook-сторінці користувач Роман Біланюк, повідомляє RegioNews.

Депутат покинула приміщення Яремчанської МВК після засідання постійних комісій міської ради, натомість молодики вже очікували її на сходах до вокзалу, – йдеться у повідомленні.

На відео видно, як один з молодиків в чорному підходить і впевнюється, що це саме Віра Галайко, яку їм замовили. Згодом інший злочинець, теж в чорному, виливає на жінку відро лайна. Третя особа в цей час проводить відеозйомку обабіч стенду реклами.

Якщо Ви бачили даних осіб повідомте будь-ласка поліцію, або напишіть мені в приватні повідомлення.Злочинці повинні бути притягнуті до відповідальності, – додав пан Роман.

Опубліковано Roman Bilanjuk Вівторок, 18 серпня 2020 р.

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