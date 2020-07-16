Стало відомо, хто представлятиме "Батьківщину" на виборах мера Житомира
Сестра скандально відомого народного депутата 8 скликання Борислава Розенблата іде в мери Житомира від "Батьківщини"
Про це пише Depo.ua з посиланням на власні джерела, інформує RegioNews.
Сьогодні, 16 липня, Житомирському міському партійному активу "Батьківшини" була представлена Олена Розенблат як затверджений у Києві кандидат у мери міста.
Олена Розенблат є сестрою нардепа попереднього скликання від БПП Борислава Розенблата. У липні 2017 року Борислав Розенблат був звинувачений ГПУ у корупційних діях за так званою "бурштиновою справою".
За версією слідчих, він вимагав хабар у агента НАБУ для "розв'язання питань" щодо розробки бурштину в українському Поліссі, при цьому будучи співавтором проєкту закону України "Про видобування та реалізацію бурштину" (№1351-1), підготовленого до другого читання.
11 липня 2017 року Розенблат був позбавлений недоторканності за поданням генерального прокурора України.
19 жовтня, перебуваючи під слідством, був затриманий при спробі залишити країну.
У квітні 2018 року Печерський районний суд Києва визнав Розенблата потерпілим у справі інциденту з провокацією хабаря співробітником НАБУ.
Одним із захисників у цій справі виступає адвокат Олексій Шевчук, відомий своєю участю в резонансних кримінальних справах Геннадія Корбана, Ярослава Кашуби, Іллі Ківи, Віктора Развадовського, Олександра Онищенка.
Нагадаємо, нардеп 8 скликання Віктор Развадовський очолив Житомирський обласний осередок партії "За майбутнє".