Стало відомо, хто представлятиме "Батьківщину" на виборах мера Житомира

Кандидатом у мери Житомира стала Олена Розенблат

Кандидатом у мери Житомира стала Олена Розенблат

Фото: Житомир travel

Сестра скандально відомого народного депутата 8 скликання Борислава Розенблата іде в мери Житомира від "Батьківщини"

Про це пише Depo.ua з посиланням на власні джерела, інформує RegioNews.

Сьогодні, 16 липня, Житомирському міському партійному активу "Батьківшини" була представлена Олена Розенблат як затверджений у Києві кандидат у мери міста.

Олена Розенблат є сестрою нардепа попереднього скликання від БПП Борислава Розенблата. У липні 2017 року Борислав Розенблат був звинувачений ГПУ у корупційних діях за так званою "бурштиновою справою".

За версією слідчих, він вимагав хабар у агента НАБУ для "розв'язання питань" щодо розробки бурштину в українському Поліссі, при цьому будучи співавтором проєкту закону України "Про видобування та реалізацію бурштину" (№1351-1), підготовленого до другого читання.

11 липня 2017 року Розенблат був позбавлений недоторканності за поданням генерального прокурора України.

19 жовтня, перебуваючи під слідством, був затриманий при спробі залишити країну.

У квітні 2018 року Печерський районний суд Києва визнав Розенблата потерпілим у справі інциденту з провокацією хабаря співробітником НАБУ.

Одним із захисників у цій справі виступає адвокат Олексій Шевчук, відомий своєю участю в резонансних кримінальних справах Геннадія Корбана, Ярослава Кашуби, Іллі Ківи, Віктора Развадовського, Олександра Онищенка.

Нагадаємо, нардеп 8 скликання Віктор Развадовський очолив Житомирський обласний осередок партії "За майбутнє".