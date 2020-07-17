На Дніпропетровщині припинили діяльність банди рецидивістів

Злочинне угрупування займалося тортурами і збутом наркотиків

Злочинне угрупування займалося тортурами і збутом наркотиків

Фото: Нацполіція

Як передає RegioNews, про це повідомили в управлінні комунікації Національної поліції.

Наголошується, що до складу угруповання входило не менше 10 осіб у віці від 22 до 45 років: всіх їх раніше судили за скоєння аналогічних злочинів.

"Ми встановили їх причетність до скоєння низки злочинів на території Дніпропетровської області, в тому числі пов’язаними із викраденням людей, катуванням, вимаганням. Наразі ми проводимо в них обшуки і вже виявили та вилучили цілий арсенал. Там понад 30 одиниць різноманітної зброї, гранати, міни, тротилові шашки та майже п'ять тисяч набоїв різного калібру", - розповіли в поліції.

Також затриманий лідер злочинного угруповання - 45-річний місцевий житель з багатою кримінальною історією.

Голова Нацполіції зазначив, що зараз тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, встановлюються особи, які можуть бути причетні до злочинної діяльності банди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР попередила замовне вбивство заступника мера Черкас.