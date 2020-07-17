Во двор нардепа Розенблата бросили гранату

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет

Нардеп написал заявление в полицию и считает, что взрыв – способ борьбы с политическими оппонентами.

Об этом сам нардеп 8-го созыва Борислав Розенблат написал на своей странице в Facebook, сообщает Regionews.

Ночью во двор моего дома бросили гранату, был взрыв. К счастью, никто не пострадал. В этом я вижу очередную попытку запугать мою семью за нашу политическую деятельность. Однако использовать такие методы борьбы с политическими оппонентами в 21 веке недопустимо!!! Возможно кому-то не нравятся мои политические взгляды и убеждения, которые я откровенно высказываю в эфирах центральных телеканалов?..Заявление в полицию написана, ждем установления личностей преступников и привлечения их к ответственности. Прорвемся!!!"- рассказал одиозный нардеп.

В ГУ Нацполиции Житомирской области сообщили, что утром 17 июля на службу "102" поступило сообщение об обнаружении во дворе дома подозрительных обломков. По имеющейся информации, во дворе дома произошел взрыв гранаты.

На месте происшествия оперативники обнаружили обломки предмета, похожего на гранату. По указанному адресу прибыли специалисты взрывотехнической службы ГУНП. Установлено, что около 3 ночи через забор домовладения неизвестный забросила гранату, которая взорвалась во дворе.

Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения и проводят другие мероприятия для установления всех обстоятельств.

Предварительная квалификация события - ч.4 ст.296 (Хулиганство) УК Украины.

Друзья, спасибо вам всем за поддержку, за ваши телефонные звонки! К сожалению, это правда, ночью , во двор моего дома , бросили... Опубликовано Бориславом Розенблатом Пятница, 17 июля 2020 г.

Напомним, вчера стало известно, что сестра Борислава Розенблата Елена будет баллотироваться в мэры Житомира от партии "Родина".

Справка: В июле 2017 года нардеп от БПП Борислав Розенблат был обвинен ГПУ в коррупционных действиях по так называемому "янтарному делу".

По версии следователей, он вымогал взятку у агента НАБУ для "решения вопросов" относительно разработки янтаря в украинском Полесье, при этом являясь соавтором проекта закона Украины "О добыче и реализации янтаря" (№1351-1), подготовленного ко второму чтению.

11 июля 2017 года Розенблат был лишен неприкосновенности по представлению генерального прокурора Украины.

19 октября, находясь под следствием, был задержан при попытке покинуть страну.

В апреле 2018 года Печерский районный суд Киева признал Розенблата потерпевшим по делу инцидента с провокацией взятки сотрудником НАБУ.

Одним из защитников по этому делу выступает адвокат Алексей Шевчук, известный своим участием в резонансных уголовных делах Геннадия Корбана, Ярослава Кашубы, Ильи Кивы, Виктора Развадовского, Александра Онищенко.