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23 червня 2020, 08:44 24

В Житомирі побили керівника місцевого осередку партії Шарія

23 червня 2020, 08:44 24
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Нападником виявився учасник "Азова" з позивним Сатана
Нападником виявився учасник "Азова" з позивним Сатана
Фото: скрін відео
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На керівника житомирського осередку "Партії Шарія" було скоєно жорстокий напад

Відеозапис інциденту з камер спостереження опублікував у Facebook керівник політсили Анатолій Шарій, пише RegioNews.

На записі видно, як двоє чоловіків спортивної телосоложения - бородатий і підстрижений під дужку - заходять в будівлю, потім у кімнату, де розташований офіс партії.

Після цього бородатий виштовхує в коридор керівника осередку, валить його на підлогу і з усього розмаху б'є ногами в живіт. Соратник Шарія намагається захищатися балончиком зі сльозогінним газом, але це не допомагає.

На мирних людей. Офіс Президента. МВС. СБУ. Спускають всіх своїх собак. Розпорядження "з Києва", - нікого не затримувати і навіть не вносити до ЄРДР. Не здійснюємо агресивних дій у відповідь. Відповідаємо любов'ю у відповідь. Підпускаємо ближче. Чекаємо. Зеленський та інші Ермаки. Адже Вам це назавжди запам'ятають.

Опубліковано Анатолієм Шарим Понеділок, 22 червня 2020 р.

Бійку також зафіксувала камера спостереження.

Пізніше Ольга Шарій у своєму Телеграм-каналі розповіла про особу нападника. Це учасник "Азова" Роман Боровик з позивним Сатана.

Націоналісти підтвердили бійку в Телеграм-каналі "Опусти вату"

Ветеран "Азова" Рома Сатана після недавнього нападу на азовца в київському метро прийшов у місцевий осередок т. з. "партії Шарія". Хотів поспілкуватися, за яким правом тилові щури атакують добровольцов. Не вийшло. Ватники відразу спробували залити його балоном в обличчя. Рома людина досвідчена і балон встиг забрати. Попутно шарійовці були побиті на шмарклі", - похвалилися вчиненим націоналісти.

Нагадаємо, це вже не перший напад на прихильників Шарія в регіонах. Так 18 червня у Маріуполі розгромили офіс партії Шарія , а 19 червня У Миколаєві "Нацкорпус" приніс під офіс партії Шарія труну і пляшку пива .

Анатолій Шарій партія бійка Житомир Нацкорпус
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