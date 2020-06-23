В Житомирі побили керівника місцевого осередку партії Шарія

Нападником виявився учасник "Азова" з позивним Сатана

Нападником виявився учасник "Азова" з позивним Сатана

Фото: скрін відео

Відеозапис інциденту з камер спостереження опублікував у Facebook керівник політсили Анатолій Шарій, пише RegioNews.

На записі видно, як двоє чоловіків спортивної телосоложения - бородатий і підстрижений під дужку - заходять в будівлю, потім у кімнату, де розташований офіс партії.

Після цього бородатий виштовхує в коридор керівника осередку, валить його на підлогу і з усього розмаху б'є ногами в живіт. Соратник Шарія намагається захищатися балончиком зі сльозогінним газом, але це не допомагає.

На мирних людей. Офіс Президента. МВС. СБУ. Спускають всіх своїх собак. Розпорядження "з Києва", - нікого не затримувати і навіть не вносити до ЄРДР. Не здійснюємо агресивних дій у відповідь. Відповідаємо любов'ю у відповідь. Підпускаємо ближче. Чекаємо. Зеленський та інші Ермаки. Адже Вам це назавжди запам'ятають. Опубліковано Анатолієм Шарим Понеділок, 22 червня 2020 р.

Бійку також зафіксувала камера спостереження.

Пізніше Ольга Шарій у своєму Телеграм-каналі розповіла про особу нападника. Це учасник "Азова" Роман Боровик з позивним Сатана.

Націоналісти підтвердили бійку в Телеграм-каналі "Опусти вату"

Ветеран "Азова" Рома Сатана після недавнього нападу на азовца в київському метро прийшов у місцевий осередок т. з. "партії Шарія". Хотів поспілкуватися, за яким правом тилові щури атакують добровольцов. Не вийшло. Ватники відразу спробували залити його балоном в обличчя. Рома людина досвідчена і балон встиг забрати. Попутно шарійовці були побиті на шмарклі", - похвалилися вчиненим націоналісти.

Нагадаємо, це вже не перший напад на прихильників Шарія в регіонах. Так 18 червня у Маріуполі розгромили офіс партії Шарія , а 19 червня У Миколаєві "Нацкорпус" приніс під офіс партії Шарія труну і пляшку пива .