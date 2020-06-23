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23 июня 2020, 08:44 35

В Житомире избили руководителя местной ячейки партии Шария

23 июня 2020, 08:44 35
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Нападавшим оказался участник "Азова" с позывным Сатана
Нападавшим оказался участник "Азова" с позывным Сатана
Фото: скрин видео
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На руководителя житомирской ячейки "Партии Шария" было совершено жестокое нападение

Видеозапись инцидента с камер наблюдения опубликовал в Facebook руководитель политсилы Анатолий Шарий, пишет RegioNews.

На записи видно, как двое мужчин спортивного телосоложения - бородатый и подстриженный под скобку - заходят в здание, затем в комнату, где расположен офис партии.

После этого бородатый выталкивает в коридор руководителя ячейки, валит его на пол и со всего размаху бьет ногами в живот. Соратник Шария пытается защищаться баллончиком со слезоточивым газом, но это не помогает.

На мирных людей. Офис Президента. МВД. СБУ. Спускают всех своих собак. Распоряжение "из Киева" - никого не задерживать и даже не вносить в ЕРДР. Не совершаем агрессивных действий в ответ. Отвечаем любовью в ответ. Подпускаем поближе. Ждем. Зеленский и прочие Ермаки. Вам ведь это навсегда запомнят.

Опубліковано Анатолієм Шарим Понеділок, 22 червня 2020 р.

Драку зафиксировала также камера наблюдения.

Позже Ольга Шарий в своем Телеграмм-канале рассказала о личности нападавшего. Это участник "Азова" Роман Боровик с позывным Сатана.

Националисты подтвердили драку в Телеграмм-канале "Опусти вату"

Ветеран "Азова" Рома Сатана после недавнего нападения на азовца в киевском метро пришёл в местную ячейку т.н. "партии Шария". Хотел пообщаться, по какому праву тыловые крысы атакуют добровольцов. Не получилось. Ватники сразу попытались залить его баллоном в лицо. Рома человек опытный и баллон успел забрать. Попутно шариевцы были избиты в сопли", - похвалились содеянным националисты.

Напомним, это уже не первое нападение на сторонников Шария в регионах. Так 18 июня в Мариуполе разгромили офис партии Шария , а 19 июня В Николаеве "Нацкорпус" принес под офис партии Шария гроб и бутылку пива .

Анатолий Шарий партия драка Житомир Нацкорпус
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