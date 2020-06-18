У Житомирі від коронавірусу помер водій швидкої допомоги

За цим фактом проводиться службове розслідування

За цим фактом проводиться службове розслідування

Фото: flickr

У житомирі від COVID-19 помер водій "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Про це повідомляє Управління Держпраці у Житомирській області, передає RegioNews.

Відомо, що йому зробил ПЛР-тест на наявність коронавірусу 18 травня через підвищення температури тіла та підтверджений контакт із хворим, результат тестування виявився позитивним.

Хворий знаходився на стаціонарному лікуванні, з 21 травня перебував на апараті ШВЛ, а 12 червня - помер", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом Управлінням Держпраці у Житомирській області утворена комісія, яка проводить спеціальне розслідування остаточних обставин та причин смерті.

Також 18 червня стало відомо, що у Житомирі коронавірусом захворів дитячий хірург Дмитро Шевчук, про це він повідомив у Facebook.

Із сьогоднішнього дня я на ізоляції. Найближчі 2 тижні я не проводитиму консультацій та операцій. Присвячу цей час для саморозвитку та продовжу наукову роботу. Сподіваюсь, що через 2 тижні ми зможемо з вами зустрічатись. Бережіть себе і своїх близьких", - написав лікар.

Нагадаємо, 18 червня в Україні новий антирекорд: за добу коронавірусом захворіло 829 осіб.