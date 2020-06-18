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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
18 июня 2020, 10:33 5

В Житомире от коронавируса умер водитель скорой помощи

18 июня 2020, 10:33 5
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По данному факту проводится служебное расследование
По данному факту проводится служебное расследование
Фото: flickr
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В Житомире от COVID-19 умер водитель "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

Об этом сообщает Управление Гоструда в Житомирской области, передает RegioNews.

Известно, что ему сделали ПЦР-тест на наличие коронавируса 18 мая из-за повышения температуры тела и подтвержденного контакта с больным, результат тестирования оказался положительным.

Больной находился на стационарном лечении, с 21 мая находился на аппарате ИВЛ, а 12 июня - умер", - говорится в сообщении.

По данному факту Управлением Гоструда в Житомирской области образована комиссия, которая проводит специальное расследование окончательных обстоятельств и причин смерти.

Также 18 июня стало известно, что в Житомире коронавирусом заболел детский хирург Дмитрий Шевчук, об этом он сообщил в Facebook.

С сегодняшнего дня я на изоляции. Ближайшие 2 недели я не буду проводить консультации и операций. Посвящу это время для саморазвития и продолжу научную работу. Надеюсь, что через 2 недели мы сможем с вами встречаться. Берегите себя и своих близких", - написал врач.

Напомним, 18 июня в Украине новый антирекорд: за сутки коронавирусом заболело 829 человек.

Житомир коронавирус скорая помощь медики смерть
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