На Житомирщині вандали осквернили православні святині

На православному хресті "розіп'яли" ляльку зі свастикою і сатанинською символікою

На православному хресті "розіп'яли" ляльку зі свастикою і сатанинською символікою

На Житомирщині невідомі потрощили православний дерев'яний хрест. Через кілька днів на місці святині поставили інший хрест - з «розіп'ятою» лялькою, розмальованою свастикою і сатанинською символікою.

Про це пише Житомир Online, передає RegioNews.

В Житомирській області скоїли подвійний акт вандалізму щодо поклінного православного дерев'яного хреста з розп'яттям. Хрест був встановлений в лютому 2019 року на в'їзді в село Василівка Попільнянського району.

Спершу, в ніч на 18 травня 2020 року, зловмисники повалили і розламали хрест. Верхню і нижню перекладини, а також руки зображення Спасителя, забрали з собою.

Потім, в ніч на 23 травня, на місці скинутої святині вандали-сатаністи поставили хрест, вкрадений з місцевого кладовища. На ньому вони "розіп'яли" ляльку, розмальовану свастикою і сатанинською символікою, а також повісили табличку з непристойним зображенням.

Пошуком вандалів займається місцева поліція.

Нагадаємо, в Житомирській області сталося масове вбивство - застрелили сімох людей.