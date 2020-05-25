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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
25 мая 2020, 14:13 2

На Житомирщине вандалы осквернили православные святыни

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25 мая 2020, 14:13 2
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На православном кресте "распяли" куклу со свастикой и сатанинской символикой
На православном кресте "распяли" куклу со свастикой и сатанинской символикой

На Житомирщине неизвестные разломали православный деревянный крест. Через несколько дней на месте святыни поставили другой крест - с «распятой» куклой, обрисованной свастикой и сатанинской символикой.

Об этом пишет Житомир Online, передает RegioNews.

В Житомирской области совершен двойной акт вандализма в отношении поклонного православного деревянного креста с распятием. Крест был установлен в феврале 2019 года на въезде в село Васильевка Попельнянского района.

Сперва, в ночь на 18 мая 2020 года, злоумышленники повалили и разломали крест. Верхнюю и нижнюю перекладины, а также руки изображения Спасителя, унесли с собой.

Затем, в ночь на 23 мая, на месте свергнутой святыни вандалы-сатанисты поставили крест, украденный с местного кладбища. На нем они "распяли" куклу, обрисованную свастикой и сатанинской символикой, а также повесили табличку с неприличным изображением.

Поиском вандалов занимается местная полиция.

Напомним, в Житомирской области произошло массовое убийство - застрелили семерых человек.


Житомирская область вандализм вандалы полиция
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