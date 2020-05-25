На Житомирщине вандалы осквернили православные святыни
На Житомирщине неизвестные разломали православный деревянный крест. Через несколько дней на месте святыни поставили другой крест - с «распятой» куклой, обрисованной свастикой и сатанинской символикой.
Об этом пишет Житомир Online, передает RegioNews.
В Житомирской области совершен двойной акт вандализма в отношении поклонного православного деревянного креста с распятием. Крест был установлен в феврале 2019 года на въезде в село Васильевка Попельнянского района.
Сперва, в ночь на 18 мая 2020 года, злоумышленники повалили и разломали крест. Верхнюю и нижнюю перекладины, а также руки изображения Спасителя, унесли с собой.
Затем, в ночь на 23 мая, на месте свергнутой святыни вандалы-сатанисты поставили крест, украденный с местного кладбища. На нем они "распяли" куклу, обрисованную свастикой и сатанинской символикой, а также повесили табличку с неприличным изображением.
Поиском вандалов занимается местная полиция.
Напомним, в Житомирской области произошло массовое убийство - застрелили семерых человек.
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