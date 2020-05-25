Аваков створив новий таємний департамент поліції

Чим займатиметься новий Департамент захисту інтересів суспільства і держави поки невідомо

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Чим займатиметься новий Департамент захисту інтересів суспільства і держави поки невідомо

У Національній поліції України з’явився Департамент захисту інтересів суспільства і держави. Інформація про його структуру, кількісний склад, функції і повноваження є нібито службовою, тому й засекреченою від суспільства.

Про це інформує Центр протидії корупції (ЦПК), пише RegioNews.

На запит ЦПК до Нацполіції щодо нового структурного підрозділу, у Авакова відповіли, що Департамент створений навесні у складі кримінальної поліції. Відомості про структуру, чисельність, функції і завдання департаменту є службовою інформацією.

Також Нацполіція пообіцяла звітувати про роботу Департаменту на своєму сайті.

У ЦПК зазначають, що ще минулої осені уряд розформував Департамент захисту економіки Нацполіції. Натомість в Україні говорять і навіть розробляють законопроєкти про єдиний орган, який би займався економічними розслідуваннями. Тому ЦПК припускає, що новий Департамент виконуватиме функції ліквідованої торік структури.

Як нам, громадянам, дізнатися, що таке "інтереси суспільства та держави”? Це може бути все, що заманеться Авакову. Тому цілком ймовірно, що поліція вирішила продовжити займатися тиском на бізнес та економіку, але вже без Департаменту захисту економіки, на ліквідації якого так піарилися, а за допомогою нового підрозділу. За нашою інформацією, цей департамент успадкував функції економічного, але покриватиметься за ширмою "службової інформації”, — коментує ситуацію голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Під час ліквідації Департаменту економіки міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також наголосив на тому, що "час йде вперед”, тому є необхідність створення такого органу. Проте за півроку ініціатива створення відомства навіть не наблизилася до реалізації.

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