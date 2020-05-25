Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваному призначили психіатричну експертизу
Підозрюваному у вбивстві семи людей у селі Новоселиця Попільнянського району Житомирської області, 58-річному Анатолію Захарченко призначать судово-психіатричну експертизу.
Як передає RegioNews, про це заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
"Почати наш пресбрифинг я хочу з (коментарю про) страшну подію, яка сталася в ніч з четверга на п'ятницю (22 травня - ред.), Про вбивстві семи осіб, що сталося в Попилнянському районі Житомирської області. Хочу сказати, що підозрюваний затриманий, йому найближчим часом буде призначена психіатрична експертиза", - повідомив Віталій Бунечко.
Також голова ОДА спростував відомості про те, що вбивство людей нібито пов'язано з затриманням начальника поліції Попільнянського району, який щомісяця брав хабарі з підприємця Анатолія Захаренко.
Раніше повідомлялося, що за даними слідства, 22 травня на березі водойми, біля села Новоселиця Попільнянського району, між орендарем ставка і його знайомими виник конфлікт. Під час конфлікту орендар ставка з мисливської рушниці смертельно поранив 7 осіб, серед яких - колишні учасники Операції об'єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії і волонтери.
Нагадаємо, у Житомирі 23 травня суд прийняв рішення щодо підозрюваного у вбивстві 7 осіб. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення грошової застави.
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