В Одесі вже працюють кафе, а люди гуляють без масок

Попри лідируючі позиції щодо коронавірусу одесити спокійно гуляють по місту

Фото: odessa.online

Попри лідируючі позиції щодо коронавірусу одесити спокійно гуляють по місту

Сьогодні, 3 травня, в Одесі зафіксували, як працюють кафе та магазини, а люди гуляють без масок. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Українську правду.

Так, у курортному районі Одеси Аркадія люди незважаючи на карантин масово вийшли на прогулянку, а деякі кафе і невеликі магазини безперешкодно працюють.

Варто зазначити, що саме Одеська область по кількості хворих за 2 травня стала лідером по Україні. Так, за добу в області зареєстровано 80 випадків COVID-19. Всього на Одещині з початку епідемії коронавірус діагностували у 409 хворих.