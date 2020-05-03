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03 травня 2020, 19:22 38

В Одесі вже працюють кафе, а люди гуляють без масок

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03 травня 2020, 19:22 38
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Попри лідируючі позиції щодо коронавірусу одесити спокійно гуляють по місту
Фото: odessa.online
Попри лідируючі позиції щодо коронавірусу одесити спокійно гуляють по місту

Сьогодні, 3 травня, в Одесі зафіксували, як працюють кафе та магазини, а люди гуляють без масок. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Українську правду.

Так, у курортному районі Одеси Аркадія люди незважаючи на карантин масово вийшли на прогулянку, а деякі кафе і невеликі магазини безперешкодно працюють.

Варто зазначити, що саме Одеська область по кількості хворих за 2 травня стала лідером по Україні. Так, за добу в області зареєстровано 80 випадків COVID-19. Всього на Одещині з початку епідемії коронавірус діагностували у 409 хворих.


коронавірус Одеса карантин
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