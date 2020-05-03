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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
03 травня 2020, 12:59 35

МОЗ: результат карантину - в Україні немає значних спалахів COVID-19

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03 травня 2020, 12:59 35
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Степанов впевнений, що карантин допоможе повністю побороти коронавірусну хворобу
Фото: Facebook
Степанов впевнений, що карантин допоможе повністю побороти коронавірусну хворобу

Через карантинні заходи в Україні спалахи коронавірусної інфекції не впливають на здатність системи охорони здоров`я надавати медичну допомогу. Про це розповів під час онлайн-брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє RegioNews.

"17 днів поспіль ми спостерігаємо захворюваність в рамках від 400 до 600 людей на добу. Ми вважаємо, що наші карантинні та протиепідеміологічні заходи дали свій результат. Цей результат полягає в тому, що у нас не існує таких спалахів, які б відобразилися на здатності системи охорони здоров`я надавати медичну допомогу", - наголосив міністр.

Степанов також висловив упевненість, що якщо надалі дотримуватися заходів та рекомендацій МОЗ, то кількість хворих буде знижуватися. Крім того, очільник МОЗ запевнив, що Україна дуже ретельно дослухається до порад фахівців, і на основі цих порад пропонує, які пом'якшення карантинних заходів і в які терміни будуть здійснюватися.

"Я вже неодноразово казав, що виходячи з сьогоднішньої ситуації, ми плануємо пом'якшувати карантин вже починаючи з 11 травня. Це відобразиться і на дозволі прогулянок в парках, на відкритті тих чи інших магазинів, салонів, перукарень і решти. Але з дуже чітким алгоритмом, як там треба поводитися – з дистанцією, з користуванням засобів індивідуального захисту і таке інше", - розповів він.

Нагадаємо, що влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе.


коронавірус карантин Максим Степанов
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