Коронавирусом болеют по второму кругу: три случая на Житомирщине

Диагноз подтвердился у людей в возрасте от 30 до 40 лет

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Диагноз подтвердился у людей в возрасте от 30 до 40 лет

В Житомирской области, кроме семи новых случаев заражения коронавирусом, зафиксировали три рецидива.

Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Виталий Бунченко, передает RegioNews

Повторное заражение обнаружили 3 апреля у трех жителей Житомира. Это мужчина 40 лет и две женщины в возрасте 34 и 32 года.

Всего за сутки было проведено 154 пробы. В области подтверждено 430 случаев инфицирования. Больше всего - в областном центре (151 человек), а также в Коростене (89 человек) и Бердичеве (80 человек).

Напомним, еще неделю назад в Житомире состоялись протесты с требованием открыть рынки.