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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
19 квітня 2020, 14:57 12

У Києві почало очищуватися повітря

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19 квітня 2020, 14:57 12
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Показник забрудненості повітря у Києві після пожеж у лісових масивах та пилової бурі знизився у порівнянні з 18 квітня
Фото: Національна поліція
Показник забрудненості повітря у Києві після пожеж у лісових масивах та пилової бурі знизився у порівнянні з 18 квітня

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir.

У неділю, 19 квітня, Київ займає 10-те місце за рівнем забруднення повітря з індексом 96. Очолює рейтинг місто Шеньянь у Китаї. Друге та третє місця займають Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) та Джакарта (Індонезія). А ще 18 квітня українська столиця займала 1 місце у світі за рівнем забруднення повітря з індексом 255.

Нагадаємо, що 16 квітня українська столиця потонула у їдкому чорному димі. Через дві доби, 18 квітня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що погіршення екологічної ситуації у Києві спровокували пожежі у Житомирській області. Також додав, що лісові пожежі у Чорнобилі стосунку до погіршення якості повітря не мають і гостям та жителям столиці не потрібно боятися радіації.

Як писали RegioNews раніше, МОЗ порекомендувало жителям Києва та столичного регіону намагатися не виходити на вулицю, а також обов'язково позачиняти всі вікна і робити вологе прибирання.


Київ смог екологія забруднення
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