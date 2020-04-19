У Києві почало очищуватися повітря
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir.
У неділю, 19 квітня, Київ займає 10-те місце за рівнем забруднення повітря з індексом 96. Очолює рейтинг місто Шеньянь у Китаї. Друге та третє місця займають Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) та Джакарта (Індонезія). А ще 18 квітня українська столиця займала 1 місце у світі за рівнем забруднення повітря з індексом 255.
Нагадаємо, що 16 квітня українська столиця потонула у їдкому чорному димі. Через дві доби, 18 квітня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що погіршення екологічної ситуації у Києві спровокували пожежі у Житомирській області. Також додав, що лісові пожежі у Чорнобилі стосунку до погіршення якості повітря не мають і гостям та жителям столиці не потрібно боятися радіації.
Як писали RegioNews раніше, МОЗ порекомендувало жителям Києва та столичного регіону намагатися не виходити на вулицю, а також обов'язково позачиняти всі вікна і робити вологе прибирання.
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