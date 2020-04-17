В Чорнобильській зоні пожежні продовжують боротися із вогнем

Станом на ранок 17 квітня в Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС продовжують гасити пожежі на території Корогодського, Котовського, Дитятківського та Денисовецького лісництв

Фото: ДСНС

Станом на ранок 17 квітня в Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС продовжують гасити пожежі на території Корогодського, Котовського, Дитятківського та Денисовецького лісництв

Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Зазначається, що в місцях, де раніше вирували пожежі, продовжують тліти пеньки, трав'яний настил і деревина.

Над ліквідацією осередків займання працює тисяча працівників ДСНМ, залучено 106 одиниць техніки, зокрема 3 вертольоти та 2 літаки.

Було здійснено 114 скидів води, а саме 240 тон, також рятувальники створили 290 км мінералізованих смуг.

За даними ДСНС, радіаційний стан по Києву та Київській області стабільний і не перевищує допустимих значень.

У Житомирській області 16 квітня було зафіксовано 48 пожеж. Зокрема, поблизу села Рудня площа лісової пожежі склала 50 гектарів.

До гасіння пожежі було залучено 101 чоловік та 20 одиниць техніки, з них від ДСНС 41 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки.

Як повідомляє ТСН, на території області палають села та ліси, в Овруцькому районі вогонь знищив десятки хат.

"Вщент вигоріли села в Овруцькому районі: Магдин, Личмани, Рудня, Дівошина, Семена. У селі Журба вогонь знищив церкву. Також горять величезні лісові масиви", - пише видання.

Відомо, що у боротьбі із стихією місцеві жителі обкопують села канавами, проте полум’я це не завжди зупиняє. Часто місцевих мешканців вивозять рятувальники.

Нагадаємо, станом на ранок 17 квітня Київ залишається серед лідерів у світі по рівню забруднення повітря.