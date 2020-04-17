В Чорнобильській зоні пожежні продовжують боротися із вогнем
Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
Зазначається, що в місцях, де раніше вирували пожежі, продовжують тліти пеньки, трав'яний настил і деревина.
Над ліквідацією осередків займання працює тисяча працівників ДСНМ, залучено 106 одиниць техніки, зокрема 3 вертольоти та 2 літаки.
Було здійснено 114 скидів води, а саме 240 тон, також рятувальники створили 290 км мінералізованих смуг.
За даними ДСНС, радіаційний стан по Києву та Київській області стабільний і не перевищує допустимих значень.
У Житомирській області 16 квітня було зафіксовано 48 пожеж. Зокрема, поблизу села Рудня площа лісової пожежі склала 50 гектарів.
До гасіння пожежі було залучено 101 чоловік та 20 одиниць техніки, з них від ДСНС 41 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки.
Як повідомляє ТСН, на території області палають села та ліси, в Овруцькому районі вогонь знищив десятки хат.
"Вщент вигоріли села в Овруцькому районі: Магдин, Личмани, Рудня, Дівошина, Семена. У селі Журба вогонь знищив церкву. Також горять величезні лісові масиви", - пише видання.
Відомо, що у боротьбі із стихією місцеві жителі обкопують села канавами, проте полум’я це не завжди зупиняє. Часто місцевих мешканців вивозять рятувальники.
Нагадаємо, станом на ранок 17 квітня Київ залишається серед лідерів у світі по рівню забруднення повітря.
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