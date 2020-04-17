Київ залишається другим містом у світі за рівнем забруднення повітря
Про це свідчать дані порталу світового рейтингу індексу якості повітря QIAir, передає RegioNews.
Індекс забруднення повітря у столиці складає 163, це друга сходинка після китайського міста Чунцін, де індекс становить 165.
Варто зазначити, що минулої доби, 16 квітня Київ впевнено очолював цей рейтинг із показником у 380, це вдвічі перевищувало показники міст Китаю. Такий рівень забруднення характеризується як "небезпечний".
За даними порталу SaveEcoBot, рівень забруднення повітря у більшості районів Києва характеризується як шкідливий. Найбрудніше повітря в Оболонському, Голосіївському, Дарницькому і Святошинському районах.
Нагадаємо, 16 квітня через пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, Київ накрила пилова хмара і спостерігався серйозний рівень забруднення повітря.
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