Київ залишається другим містом у світі за рівнем забруднення повітря

Станом на ранок 17 квітня Київ залишається серед лідерів у світі по рівню забруднення повітря

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Станом на ранок 17 квітня Київ залишається серед лідерів у світі по рівню забруднення повітря

Про це свідчать дані порталу світового рейтингу індексу якості повітря QIAir, передає RegioNews.

Індекс забруднення повітря у столиці складає 163, це друга сходинка після китайського міста Чунцін, де індекс становить 165.

Варто зазначити, що минулої доби, 16 квітня Київ впевнено очолював цей рейтинг із показником у 380, це вдвічі перевищувало показники міст Китаю. Такий рівень забруднення характеризується як "небезпечний".

За даними порталу SaveEcoBot, рівень забруднення повітря у більшості районів Києва характеризується як шкідливий. Найбрудніше повітря в Оболонському, Голосіївському, Дарницькому і Святошинському районах.

Нагадаємо, 16 квітня через пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, Київ накрила пилова хмара і спостерігався серйозний рівень забруднення повітря.