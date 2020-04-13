Під Одесою черниця, яка торгувала в лавці монастиря, захворіла на коронавірус

У м. Теплодар Одеської області у черниці Свято-Воскресенського монастиря знайшли коронавірус, жінка працювала в церковній лавці і контактувала з багатьма людьми

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У м. Теплодар Одеської області у черниці Свято-Воскресенського монастиря знайшли коронавірус, жінка працювала в церковній лавці і контактувала з багатьма людьми

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Вголос.

Діагноз було підтверджено 11 квітня. Відомо, що жінка працювала в церковній лавці та могла заразити 400-600 мешканців Одеської області та інших паломників. Усіх, з ким спілкувалась монашка, попередили про самоізоляцію.

Повідомляється, що 39-річну черницю госпіталізували до Біляївської райлікарні через захворювання нирок, а медики взяли також пробу для тестування на коронавірус і результат виявився позитивним.

З огляду на це міський голова Теплодара провів 12 квітня засідання комісії з ТЕБ і НС, на якому розроблено план щодо запобігання поширенню коронавірусу в населеному пункті.

В свою чергу на сторінці у Facebook голова Одеської ОДА Максим Куций повідомив, що станом на 13 квітня, в області лабораторно підтверджено 69 випадків захворювання на COVID-19.

Таким чином, у населених пунктах області зафіксовано 39 випадків захворювання на COVID-19, а в Одесі — 30. Госпіталізовано 55 осіб.

Загалом в Україні виявили вже 3102 хворих коронавірусом COVID-19, за добу зафіксовано 325 нових випадків.