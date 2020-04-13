Під Одесою черниця, яка торгувала в лавці монастиря, захворіла на коронавірус
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Вголос.
Діагноз було підтверджено 11 квітня. Відомо, що жінка працювала в церковній лавці та могла заразити 400-600 мешканців Одеської області та інших паломників. Усіх, з ким спілкувалась монашка, попередили про самоізоляцію.
Повідомляється, що 39-річну черницю госпіталізували до Біляївської райлікарні через захворювання нирок, а медики взяли також пробу для тестування на коронавірус і результат виявився позитивним.
З огляду на це міський голова Теплодара провів 12 квітня засідання комісії з ТЕБ і НС, на якому розроблено план щодо запобігання поширенню коронавірусу в населеному пункті.
В свою чергу на сторінці у Facebook голова Одеської ОДА Максим Куций повідомив, що станом на 13 квітня, в області лабораторно підтверджено 69 випадків захворювання на COVID-19.
Таким чином, у населених пунктах області зафіксовано 39 випадків захворювання на COVID-19, а в Одесі — 30. Госпіталізовано 55 осіб.
Загалом в Україні виявили вже 3102 хворих коронавірусом COVID-19, за добу зафіксовано 325 нових випадків.
- 13:57 13 квітня Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
- 13:25 13 квітня Нардеп Андрій Клочко: ДІМ щонайперше контролюватиме якість документації
- 13:20 13 квітня У Донецькій області рекордна кількість пацієнтів одужали від COVID-19
- 13:19 13 квітня У Херсонській області фермер вирішив пожертвувати плантації тюльпанів медикам
- 12:49 13 квітня У Києві майже 500 випадків коронавірусу, за добу захворіли ще 79 осіб
- 12:32 13 квітня У Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, її закривають на карантин
- 11:49 13 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 17:53 08 квітня Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
- 17:49 07 квітня Міністр Чернишов працює в інтересах забудовників Вавриша та Ісаєнко - ЗМІ
- 11:49 07 квітня Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України