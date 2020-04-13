Коронавирус в Житомирской области: зафиксировано 94 случая заболевания
Об этом стало известно из брифинга в Житомирской ОГА, передает RegioNews.
Отмечается, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Бердичеве - 23, а также 22 в Коростене и 21 в Малине.
За минувшие сутки заболел один медицинский работник из Бердичева 1994 года рождения, в общем заболели 11 медиков, их состояние удовлетворительное.
Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату искусственного дыхания.
В больницах находятся 38 пациентов, 54 лечатся дома на самоизоляции, трое с начала эпидемии умерли.
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Нопомним, в городе Коростень Житомирской области над больным на коронавирус соседи совершили самосуд. Мужу разбили машину и оставили записку с угрозами.
13 апреля в Украине обнаружили уже 3102 больных коронавирусом COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев.
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