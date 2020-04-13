Коронавірус у ЗСУ: одна людина подолала хворобу
Про це інформують RegioNews із посиланням на Командування медичних сил України.
12 квітня лабораторне тестування підтвердило новий випадок інфікування коронавірусом українського військовослужбовця. 8 квітня його шпиталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні. У прийомному покої медики поставили діагноз "двобічні пневмонія”. ПЛР-тестування підтвердило наявність COVID-19 в організмі військового. Зараз його стан стабільно важкий.
Зараз відомо про 19 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у лавах ЗСУ. На ізоляції перебувають 214 осіб. У 26 військових протягом найближчих трьох діб термін обсервації закінчиться.
Нагадаємо, що нещодавно подолати недугу змогла перша хвора на коронавірус - лікарка Хмельницького військового шпиталю. Наприкінці березня медик у домашніх умовах лікувалася від ГРЗ. 31 березня їй стало гірше. Жінку госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом "пневмонія". ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом.
Від початку епідемії коронавірусу в Україні у лавах ЗСУ відомо також про одну смерть від COVID-19. 6 квітня о 6:00 у реанімації центральної районної лікарні міста Надвірна Івано-Франківської області від коронавірусу померла цивільна працівниця однієї із військових частин ЗСУ, що дислокується в області. Жінка відчула себе зле 20 березня. Почала амбулаторно лікуватися від гострого респіраторного захворювання, але покращення не настало. 27 березня її госпіталізували до Надвірнянської ЦРЛ, а 30 квітня перевели у реанімаційне відділення.
Як писали RegioNews раніше, найбільше інфікувань відбувається під час контакту військових із місцевим населенням. Цивільні можуть переносити збудник COVID-19 й не підозрювати про це. Адже інкубаційний період коронавірусу в середньому від 2 до 14 днів.
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