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12 березня 2020, 16:59

На Житомирщині попрощалися із військовим 26-ї бригади

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12 березня 2020, 16:59
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У четвер, 12 березня мешканці Чуднівського району віддали останню шану військовослужбовцю 26-ої артилерійської бригади Леоніду Стаднику, який у 2015 - 2017 роках проходив службу у зоні АТО
Фото: Вільшанська сільська рада
У четвер, 12 березня мешканці Чуднівського району віддали останню шану військовослужбовцю 26-ої артилерійської бригади Леоніду Стаднику, який у 2015 - 2017 роках проходив службу у зоні АТО

Про це пише Вільшанська сільська рада, передає RegioNews.

Леонід Стадник 1973 року року народження із села Бейзимівка, 20 листопада 2015 року мобілізувався та з невеликою перервою до листопада 2017 року брав участь у зоні АТО. За добросовісну службу був нагороджений відзнаками.

Леоніда спіткала смерть дорогою до лісу, куди той ходив працювати.

Провести в останню путь та віддати останню шану зібрались усі односельці та представники сусідніх сіл громади.

Леоніда Стадника поховано на Бейзимівському кладовищі навпроти Федора Мельничука, який загинув в АТО у 2016 році.

Нагадаємо, 10 березня в зоні проведення ООС біля селища Піски Донецької області загинули троє військовослужбовців 131 розвідувального батальйону, серед яких – молодший сержант Ілля Пережогін з Одеської області.


АТО Житомирська область
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