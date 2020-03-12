На Житомирщині попрощалися із військовим 26-ї бригади
Про це пише Вільшанська сільська рада, передає RegioNews.
Леонід Стадник 1973 року року народження із села Бейзимівка, 20 листопада 2015 року мобілізувався та з невеликою перервою до листопада 2017 року брав участь у зоні АТО. За добросовісну службу був нагороджений відзнаками.
Леоніда спіткала смерть дорогою до лісу, куди той ходив працювати.
Провести в останню путь та віддати останню шану зібрались усі односельці та представники сусідніх сіл громади.
Леоніда Стадника поховано на Бейзимівському кладовищі навпроти Федора Мельничука, який загинув в АТО у 2016 році.
Нагадаємо, 10 березня в зоні проведення ООС біля селища Піски Донецької області загинули троє військовослужбовців 131 розвідувального батальйону, серед яких – молодший сержант Ілля Пережогін з Одеської області.
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