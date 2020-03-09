У кривавій аварії на Житомирщині загинуло немовля
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.
У селищі міського типу Любар зіткнулися легковики Daewoo Lanos та BMW-523. Чотири людини від отриманих травм загинули на місці, ще одного пасажира із травмами госпіталізували до лікарні.
26-річного водія рятувальники, які прибули на місце автотрощі, вирізали із понівеченої машини гідравлічними ножицями. 24-річного пасажира теж довелося визволяти із груди металобрухту, на яку перетворилася машина. Також з-під автіки дістали тіло невідомої жінки, її особу зараз встановлюють правоохоронці. А 46-річний водій іншого легковика лежав на дорозі без ознак життя.
Ще до приїзду рятувальників медики госпіталізували 1-річну постраждалу дитину. Дівчинка померла у реанімації.
Як RegioNews стало відомо раніше, 8 березня на ділянці автодороги Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка в Тернопільському районі зіткнулися автомобілі ЗАЗ-110307 і Volkswagen Vento.
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