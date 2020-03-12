В Житомирской области простились с военным 26-й бригады
В четверг, 12 марта жители Чудновского района отдали последний долг военнослужащему 26 артиллерийской бригады Леониду Стаднику, который в 2015 - 2017 годах проходил службу в зоне АТО
В четверг, 12 марта жители Чудновского района отдали последний долг военнослужащему 26 артиллерийской бригады Леониду Стаднику, который в 2015 - 2017 годах проходил службу в зоне АТО
Об этом пишет Ольшанский сельсовет, передает RegioNews.
Леонид Стадник 1973 года из села Бейзимовка, 20 ноября 2015 мобилизовался и с небольшим перерывом до ноября 2017 года участвовал в зоне АТО. За добросовестную службу был награжден знаками отличия.
Леонида постигла смерть дорогой в лес, куда тот ходил работать.
Проводить в последний путь и отдать последний долг собрались все односельчане и представители соседних сел общины.
Леонид Стадник похоронен на Бейзимивськом кладбище напротив Федора Мельничука, который погиб в АТО в 2016 году.
Напомним, 10 марта в зоне проведения ООС возле поселка Пески Донецкой области погибли трое военнослужащих 131 разведывательного батальона, среди которых – младший сержант Илья Пережогин из Одесской области.
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