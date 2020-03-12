В Житомирской области простились с военным 26-й бригады

В четверг, 12 марта жители Чудновского района отдали последний долг военнослужащему 26 артиллерийской бригады Леониду Стаднику, который в 2015 - 2017 годах проходил службу в зоне АТО

Фото: Ольшанский сельсовет

В четверг, 12 марта жители Чудновского района отдали последний долг военнослужащему 26 артиллерийской бригады Леониду Стаднику, который в 2015 - 2017 годах проходил службу в зоне АТО

Об этом пишет Ольшанский сельсовет, передает RegioNews.

Леонид Стадник 1973 года из села Бейзимовка, 20 ноября 2015 мобилизовался и с небольшим перерывом до ноября 2017 года участвовал в зоне АТО. За добросовестную службу был награжден знаками отличия.

Леонида постигла смерть дорогой в лес, куда тот ходил работать.

Проводить в последний путь и отдать последний долг собрались все односельчане и представители соседних сел общины.

Леонид Стадник похоронен на Бейзимивськом кладбище напротив Федора Мельничука, который погиб в АТО в 2016 году.

Напомним, 10 марта в зоне проведения ООС возле поселка Пески Донецкой области погибли трое военнослужащих 131 разведывательного батальона, среди которых – младший сержант Илья Пережогин из Одесской области.