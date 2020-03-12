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12 березня 2020, 16:49 3

На сході України загинув розвідник з Одеської області

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12 березня 2020, 16:49 3
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10 березня в зоні проведення ООС біля селища Піски Донецької області загинули троє військовослужбовців 131 розвідувального батальйону, серед яких – молодший сержант Ілля Пережогін з Одеської області
Фото: Facebook
10 березня в зоні проведення ООС біля селища Піски Донецької області загинули троє військовослужбовців 131 розвідувального батальйону, серед яких – молодший сержант Ілля Пережогін з Одеської області

Про це повідомляється на сторінці Іванівської ОТГ у Facebook, передає RegioNews.

Ілля Пережогін загинув разом з двома молодшими сержантами Віктором Солтисом та Андрієм Ведешиним в результаті обстрілу.

26-річний молодший сержант (позивний "Князь) народився в Орлівці Ренійського району. Після закінчення середньої школи працював у Білгороді-Дністровському.

Нагадаємо, 10 березня фіксувалося загострення ситуації на Донбасі: внаслідок обстрілів троє українських військових загинули, дев’ять отримали поранення.


ООС Донбас война обстрел
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