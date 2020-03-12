На сході України загинув розвідник з Одеської області
10 березня в зоні проведення ООС біля селища Піски Донецької області загинули троє військовослужбовців 131 розвідувального батальйону, серед яких – молодший сержант Ілля Пережогін з Одеської області
10 березня в зоні проведення ООС біля селища Піски Донецької області загинули троє військовослужбовців 131 розвідувального батальйону, серед яких – молодший сержант Ілля Пережогін з Одеської області
Про це повідомляється на сторінці Іванівської ОТГ у Facebook, передає RegioNews.
Ілля Пережогін загинув разом з двома молодшими сержантами Віктором Солтисом та Андрієм Ведешиним в результаті обстрілу.
26-річний молодший сержант (позивний "Князь) народився в Орлівці Ренійського району. Після закінчення середньої школи працював у Білгороді-Дністровському.
Нагадаємо, 10 березня фіксувалося загострення ситуації на Донбасі: внаслідок обстрілів троє українських військових загинули, дев’ять отримали поранення.
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