На сході України загинув розвідник з Одеської області

10 березня в зоні проведення ООС біля селища Піски Донецької області загинули троє військовослужбовців 131 розвідувального батальйону, серед яких – молодший сержант Ілля Пережогін з Одеської області

Фото: Facebook

10 березня в зоні проведення ООС біля селища Піски Донецької області загинули троє військовослужбовців 131 розвідувального батальйону, серед яких – молодший сержант Ілля Пережогін з Одеської області

Про це повідомляється на сторінці Іванівської ОТГ у Facebook, передає RegioNews. Ілля Пережогін загинув разом з двома молодшими сержантами Віктором Солтисом та Андрієм Ведешиним в результаті обстрілу. 26-річний молодший сержант (позивний "Князь) народився в Орлівці Ренійського району. Після закінчення середньої школи працював у Білгороді-Дністровському. Нагадаємо, 10 березня фіксувалося загострення ситуації на Донбасі: внаслідок обстрілів троє українських військових загинули, дев’ять отримали поранення.

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