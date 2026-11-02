Росіяни атакували Комишуваху дев’ятьма ФАБ-3000: 18 загиблих, 27 людей зникли безвісти

Російські війська 2 листопада завдали ударів керованими авіабомбами по селищу Комишуваха Запорізької області. Ворог атакував центр населеного пункту щонайменше дев’ятьма авіабомбами ФАБ-3000. Унаслідок обстрілу загинули 18 людей, ще п’ятеро дістали поранення. 27 людей вважаються зниклими безвісти

Про це повідомив Михайло Семікін, передає RegioNews .

Серед загиблих — працівник поліції та двоє рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні Комишуваха переживає страшну трагедію. Ворог завдав прицільних ударів по центру селища щонайменше дев’ятьма керованими авіабомбами ФАБ-3000", — повідомив Михайло Семікін.

За його словами, на місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники шукають людей, які можуть перебувати під завалами.

"За кожною цифрою — людські долі. Обірвані життя, горе родин і болісне очікування звістки про найдорожчих. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Боротьба за кожне життя продовжується", — зазначив Семікін.

В Офісі Генерального прокурора повідомили , що внаслідок авіаударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю та транспортні засоби. За фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей, розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення отримали четверо людей. Загалом російські війська завдали 939 ударів по 52 населених пунктах області.