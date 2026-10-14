Один человек погиб, трое ранены: последствия массированных атак на Запорожье

Фото: Совет обороны Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли 1030 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, один человек погиб, еще трое получили ранения.

Российские войска совершили 22 авиаудара по Кушугуму, Камышевахе, Балабиному, Ясной Поляне, Сергеевке, Новорозовке, Разумовке, Райскому, Миролюбовке, Криновке, Юлиевке, Любицком, Терноватому, Орехову, Преображенке.

Также оккупанты применили 779 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов. Под атакой оказались Запорожье и десятки населенных пунктов области.

Кроме того, российские войска совершили восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня по Новояковловке, Лукьяновскому, Орехову и Новопавловке.

Еще 221 артиллерийский удар пришелся на ряд населенных пунктов региона.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. В общем поступило 93 сообщения о повреждениях.

Напомним, 13 октября из-за вражеских обстрелов загорелся многоэтажный дом в Краматорске Донецкой области. Пламя охватило 36 квартир и 36 балконов в двух подъездах от первого до девятого этажа. К счастью, никто не пострадал.