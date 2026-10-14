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Область продовжує потерпати від ворожих ударів. Увечері 13 жовтня та вночі російські війська атакували Хмельниччину безпілотниками

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.

Увечері через ворожі удари спалахнули пожежі на території підприємств у Хмельницькому та Шепетівському районах. Обійшлося без загиблих і травмованих.

Потім атака дронів продовжилася. Через падіння уламків загорілася автозаправна станція, легкі поранення дістали двоє людей. Уламками також пошкоджено паркан приватного домогосподарства та металевий контейнер на території одного з підприємств.

В обласному центрі вночі через атаку спалахнула пожежа в житловому будинку – на щастя, ніхто не постраждав.

Загалом за добу в області зафіксовано шестеро травмованих із легкими ушкодженнями.

На всіх місцях влучань і падіння уламків працюють відповідні служби.

Нагадаємо, зранку 13 жовтня в центрі Рівного БпЛА влучив в корпус навчального закладу. Кількість постраждалих зросла до 30.