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12 жовтня 2026, 21:04

Росіяни атакували виробничий комплекс Roshen у Вінниці

12 жовтня 2026, 21:04
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Фото: ДСНС
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Російські військові 12 жовтня завдали удару по виробничому комплексу кондитерської корпорації Roshen у Вінниці. Завдяки своєчасному спрацюванню системи оповіщення та оперативній евакуації вдалося зберегти життя працівників

Про це повідомила пресслужба корпорації Roshen, передає RegioNews.

У корпорації наголосили, що виробничий комплекс у Вінниці є цивільним об’єктом. Там також спростували заяви російських пропагандистів про нібито виробництво дронів на підприємствах Roshen.

"Підприємства корпорації виготовляють кондитерську продукцію та не здійснюють виробництва дронів або іншої продукції військового призначення. Виробничий комплекс у Вінниці є цивільним об’єктом", — заявили в корпорації Roshen.

У компанії зазначили, що завдяки своєчасному оповіщенню та евакуації працівників вдалося уникнути загибелі людей.

Нагадаємо, що у селищі Черкаське Донецької області внаслідок російського обстрілу загинули троє людей, серед них 13-річна дівчина. Ще четверо людей дістали поранення. Під удар потрапила одна родина.

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