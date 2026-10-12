У Дніпрі та Павлограді зросла кількість поранених через російські удари

Фото ілюстративне: ДСНС

Унаслідок російських атак на Дніпро та Павлоград Дніпропетровської області поранень дістали шестеро людей. Частину постраждалих госпіталізували

По це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

У Дніпрі поранені троє людей. Двоє чоловіків перебувають у лікарні на обстеженні, а 27-річній жінці медики надали допомогу на місці — вона лікуватиметься вдома.

У Павлограді кількість поранених зросла до трьох. Усі постраждалі — чоловіки — госпіталізовані. Один із них перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, що унаслідок російської атаки на Павлоград Дніпропетровської області поранений 50-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані. Також через атаку загорілися автомобілі на парковці.