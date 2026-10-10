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10 жовтня 2026, 10:50

Авіаудари по Запоріжжю: вже восьмеро загиблих, доля ще 12 людей невідома

10 жовтня 2026, 10:50
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Фото: ДСНС Запоріжжя
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Кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по Запоріжжю зросла до восьми людей

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, ще 16 людей дістали поранення, зокрема троє дітей.

За наявною інформацією, двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Більшість інших поранених – у стані середньої тяжкості. Медики надають усім необхідну допомогу.

Водночас доля ще 12 людей залишається невідомою. На місцях ударів тривають пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, в суботу, 10 жовтня, о 04:48 російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Запоріжжі. Було відомо про сімох загиблих, серед них – троє дітей. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків.

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