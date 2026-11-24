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Верховна Рада підтримала за основу президентський законопроєкт №16220 про відновлення електронного декларування для співробітників СБУ

Про це повідомив народний депут Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За відповідне рішення 24 листопада проголосували 287 народних депутатів.

Документ передбачає повернення обов'язкового декларування для працівників СБУ, інших спеціальних служб і правоохоронних органів, які працюють у тилу та не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Їхні декларації знову будуть відкритими та доступними в реєстрі НАЗК.

Також законопроєкт зобов'язує посадовців, які не подавали декларації після 2021 року, відзвітувати за попередні роки. На це їм відведуть 90 днів із моменту набрання законом чинності, за винятком окремих передбачених документом випадків.

Водночас для військовослужбовців і спецслужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання на передовій, передбачено відтермінування. Вони повинні будуть подати декларації не пізніше ніж через 90 днів після завершення воєнного стану або звільнення зі служби.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт до парламенту як невідкладний 9 листопада 2026 року. Ініціатива з'явилася на тлі резонансного розслідування НАБУ і САП у справі "Карфаген", у якій фігурували високопосадовці СБУ та Національної поліції.

Операція "Карфаген": подробиці

4 листопада НАБУ та САП у межах операції "Карфаген" повідомили про викриття масштабної злочинної організації, яка, за версією слідства, контролювала 52 шахрайські кол-центри та займалася наркобізнесом, виготовленням контрафактних цигарок і підробленої валюти.

НАБУ повідомило, що до злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед відомих прізвиськ і встановлених журналістами особистостей:

"Кримінал" – Андрій Осіпов: організатор злочинної організації;

"Мексиканець" – імовірний керівник наркосиндикату "Хімпром";

"Акім" – Сергій Дука: генерал-майор СБУ;

"Прайс" – Володимир Ценов: високопосадовець Нацполіції;

"Консультант" – Олександр Дем'янчук: колишній посадовець карного розшуку Київщини;

"Боксер" – Олександр Рибалко: засновник боксерського клубу ;

"Паша" – виконавець доручень "Кримінала", особу публічно не встановлено.

У новому епізоді розслідування НАБУ "Карфаген" також фігурує Єгор Буркін (Левченко) на прізвисько "Мексиканець", якого називають очільником наркокартелю "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Згодом у СБУ повідомили, що виконувач обов’язків голови відомства Олександр Поклад звільнив двох високопосадовців, які фігурують у розслідуванні. Також він запропонував Єгору Буркіну здатися правоохоронцям.

Президент Володимир Зеленський заявив, що міністри та посадовці, чиї прізвища фігурують у розмовах учасників справи "Карфаген", за інформацією правоохоронців і антикорупційних органів, не причетні до контактів зі злочинним угрупованням.

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