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Шахраї маскуються під офіційний чатбот "Штрафи ПДР" у Telegram та розсилають водіям фальшиві повідомлення про нібито накладені штрафи

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews.

За його словами, зловмисники використовують різні способи, щоб зробити повідомлення максимально схожими на офіційні. Зокрема, про шахрайство можуть свідчити такі ознаки:

Telegram-акаунт має позначку "Не є офіційним", створений нещодавно або відсутній у контактах;

повідомлення надходить через сторонній бот, а не офіційний сервіс;

користувача кваплять зі сплатою, пропонують "вигідну" знижку або обмежують час для її отримання;

у повідомленні вказують реалістичні суми штрафів і номери постанов, щоб створити враження достовірності.

Білошицький наголосив, що перевіряти та сплачувати штрафи потрібно лише через офіційні ресурси. Персональні й банківські дані варто вводити виключно на перевірених державних сервісах.

Також очільник патрульної поліції нагадав, що якщо штраф за порушення, зафіксоване в автоматичному режимі, не сплачено протягом 10 діб, власнику автомобіля надсилають офіційний лист поштою.

Перевірити наявність штрафів можна на вебпорталі Міністерства внутрішніх справ або в офіційному застосунку "Штрафи ПДР". У разі сумнівів щодо справжності повідомлення водіям радять звернутися до найближчого підрозділу управління патрульної поліції.

Нагадаємо, в Україні ліквідували міжнародну мережу шахрайських колцентрів. Підозри отримали 16 осіб, ще 39 людей було екстрадовано. Шахраї діяли на території чотирьох держав.