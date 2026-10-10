Ранкова атака на Запоріжжя: семеро загиблих, серед них – діти

Фото: ДСНС Запоріжжя

У суботу, 10 жовтня, о 04:48 російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по обласному центру

Про це повідомилив в .о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін та співголова Ради оборони області Іван Федоров, передає RegioNews.

Відомо про сімох загиблих, серед них – троє дітей.

Ще 10 людей дістали поранення, зокрема одна дитина. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

На місцях ударів тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Унаслідок ударів пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків у Шевченківському та Вознесенівському районах Запоріжжя. Серед них – 23 багатоповерхівки та три приватні будинки.

Нагадаємо, впродовж 9 жовтня російські війська майже 40 разів атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та ракетою. Загинула людина, пошкоджені житлові будинки, підприємства та інфраструктура, виникли пожежі.