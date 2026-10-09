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09 жовтня 2026, 22:33

На Херсонщині через російські обстріли загинули двоє людей, ще п’ятеро поранені

09 жовтня 2026, 22:33
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Фото ілюстративне
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На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 9 жовтня загинули двоє цивільних, ще п’ятеро дістали поранення. Російські військові атакували населені пункти області реактивною та ствольною артилерією, а також безпілотниками

Про це повідомила прокуратура Херсонської обалсті, передає RegioNews.

За її даними, станом на 17:30 було відомо про двох загиблих і п’ятьох поранених.

Близько 06:20 російські військові скинули вибухівку з безпілотника на одну з вулиць села Широка Балка. Унаслідок атаки загинула 74-річна місцева жителька, ще одна жінка отримала поранення.

У селі Садове під час нічного артилерійського обстрілу загинув 68-річний чоловік. На момент удару він перебував у будинку.

Також унаслідок артилерійської атаки в Нововоронцовці травмувалися четверо людей.

Крім того, обстріли пошкодили приватні будинки та склад харчових продуктів.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Прокурори спільно зі слідчими документують наслідки російських атак і збирають докази воєнних злочинів.

Нагадаємо,що упродовж 6 жовтня російські військові атакували населені пункти Херсонщини ствольною артилерією та дронами різних типів. Станом на 17:30 внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще семеро цивільних отримали поранення.

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