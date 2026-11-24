Щось новини одна одної "краща"...

Щось новини одна одної "краща"...

Ілюстративне фото: pixabay

Перша новина:

У разі перемоги "АдН" Німеччина припинить виплати та постачання зброї Україні, - лідер партії Аліса Вайдель. "Ми скоротимо надмірні витрати на оборону на десятки мільярдів, значно зменшимо виплати до Європейського союзу та припинимо виплати та постачання зброї Україні", – сказала вона.

Друга новина:

Лідерка президентських перегонів у Франції Марін Ле Пен виступила проти вступу України до ЄС та відмовилася називати Путіна військовим злочинцем. До того вона повідомила, що грошей на військову допомогу для України у Франції немає. До речі, Меланшон, який йде на другому місці для нас ще гірший за Марін Ле Пен.

Тож, попереду у нас "веселі," часи. Якщо просто чекати і нічого не робити, то отримаємо проблеми. Якщо ж спробувати знайти моменти та ідеї, на яких будувати взаємовигідні стосунки та налагодити відносини на базі прагматичного підходу, то можна отримати результат. Доведено багатьма прикладами. Ще раз повторю, якщо нічого не робити, то отримаємо зрозумілі проблеми. І не треба казати, що це неможливо, то значить не ті люди займаються питанням. Мистецтво неможливого – це досягати результату там, де інші здаються. Але я впевнений, що наша влада нічого робити не буде.