На Дніпропетровщині росіяни майже 40 разів атакували три райони: є загиблий

Фото: поліція Дніпропетровської області

Упродовж 9 жовтня російські війська майже 40 разів атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та ракетою. Загинула людина, пошкоджені житлові будинки, підприємства та інфраструктура, виникли пожежі

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews .

Під ударом опинився Кривий Ріг — там пошкоджена інфраструктура. У Зеленодольській громаді понівечені приватні будинки.

На Нікопольщині російські війська атакували Нікополь, а також Покровську, Марганецьку, Мирівську, Мозолевську та Червоногригорівську громади. Унаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирний будинок, приватні оселі, підприємства й об’єкт інфраструктури. На місцях ударів виникли пожежі.

Також під атаками були Зайцівська та Петропавлівська громади Синельниківського району. Там пошкоджені агропідприємство й інфраструктура, сталися пожежі. Внаслідок російських атак загинула людина.

Нагадаємо, що на Херсонщині внаслідок російських обстрілів 9 жовтня загинули двоє цивільних, ще п’ятеро дістали поранення. Російські військові атакували населені пункти області реактивною та ствольною артилерією, а також безпілотниками.