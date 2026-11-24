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Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Олега Винника, він не отримує соціальних виплат від уряду Німеччини. Він зазначив, що має голос і "це можна назвати бізнесом". При цьому він зауважив, що не може підрахувати точний заробіток, бо це складно.

"Можеш пів року сидіти й нічого не робити, нічого не заробляти – а тут ти місяць поїздиш у турі. Все це розподіляєш. А якщо говорити про річний дохід, то всьому, що там пише преса про артистів, я не вірю. Не знаю жодного артиста, про чиї доходи написали правду", - каже артист.

На його думку, 2,5 тисячі доларів достатньо для життя в Німеччині. При цьому Винник вважає, що для того, щоб жити в центрі Берліна й дозволяти собі перельоти у відпустку, за його оцінкою, потрібно щонайменше 4 тисячі доларів.

Нагадаємо, раніше співак Олег Винник відреагував на звинувачення про те, що він втік з України. За словами артиста, вже понад 20 років він є резидентом Німеччини. Артист заявив, що він виїжджав з України, не порушуючи закону з усіма потрібними документами.