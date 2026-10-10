Авиаудары по Запорожью: уже восемь погибших, судьба еще 12 человек неизвестна

Фото: ГСЧС Запорожье

Число погибших в результате российских авиаударов по Запорожью возросло до восьми человек

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, еще 16 человек получили ранения, в том числе трое детей.

По имеющейся информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Большинство других раненых – в состоянии средней тяжести. Медики оказывают всем необходимую помощь.

В то же время судьба еще 12 человек остается неизвестной. На местах ударов продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним, в субботу, 10 октября, в 04:48 российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Запорожье. Было известно о семи погибших, среди них – трое детей. В результате ударов повреждено по меньшей мере 26 жилых домов.