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10 октября 2026, 10:50

Авиаудары по Запорожью: уже восемь погибших, судьба еще 12 человек неизвестна

10 октября 2026, 10:50
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Фото: ГСЧС Запорожье
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Число погибших в результате российских авиаударов по Запорожью возросло до восьми человек

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, еще 16 человек получили ранения, в том числе трое детей.

По имеющейся информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Большинство других раненых – в состоянии средней тяжести. Медики оказывают всем необходимую помощь.

В то же время судьба еще 12 человек остается неизвестной. На местах ударов продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним, в субботу, 10 октября, в 04:48 российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Запорожье. Было известно о семи погибших, среди них – трое детей. В результате ударов повреждено по меньшей мере 26 жилых домов.

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