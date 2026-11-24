Фото: поліція

Кількість травмованих внаслідок російської атаки на залізничну станцію в Коростені Житомирської області зросла до трьох

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Смертельних поранень зазнав 33-річний житель Горщиківської громади. Також травмувалися дві 39-річні жінки та 69-річний чоловік. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На місці атаки працюють поліцейські, рятувальники, медики та залізничники. Слідчі та вибухотехніки обстежують територію, вилучають небезпечні предмети й документують наслідки російського удару.

Нагадаємо, вранці 24 листопада росіяни поцілили безпілотником по залізничній станції в Коростені, де на той момент перебував пасажирський електропоїзд. Раніше повідомлялося про одного загиблого та двох поранених.