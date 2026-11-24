На Львівщині чоловік знайшов у полі підозрілий предмет
У селі Скнилів Львівського району місцевий мешканець виявив у полі підозрілий предмет, який може бути вибухонебезпечним. На місце викликали вибухотехніків поліції та рятувальників ДСНС
Про це повідомили у відділі надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної підготовки Зимноводівської сільської ради, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, знахідка могла залишитися після ракетного обстрілу Львівщини.
Фахівці оглянули підозрілий предмет та вилучили його для проведення експертного дослідження.
Нагадаємо, 20 листопада РФ завдала масованого удару ракетами по Україні. Внаслідок російської атаки на залізничну станцію "Скнилів" на Львівщині загинули двоє людей. Ворожий удар припав на квиткові каси залізничної станції.
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