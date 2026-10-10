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10 жовтня 2026, 09:29

Росія вдарила по залізничній інфраструктурі на Житомирщині

10 жовтня 2026, 09:29
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Фото: ДСНС Житомирщини
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У ніч на 10 жовтня російські війська завдали ударів безпілотниками по залізничній інфраструктурі Коростенської громади на Житомирщині

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки виникла пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували займання.

Роботи ускладнювалися через постійну загрозу повторних ударів.

Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. Після надання медичної допомоги вона відмовилася від госпіталізації.

Нагадаємо, в суботу, 10 жовтня, о 04:48 російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Відомо про сімох загиблих, серед них – троє дітей. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків.

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