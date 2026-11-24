Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобіль "ВАЗ" під керуванням 77-річного чоловіка та Range Rover, за кермом якого перебував 53-річний водій.

Від отриманих травм пасажирка "ВАЗу" загинула на місці аварії. Водія цього авто у тяжкому стані доправили до лікарні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліція встановлює обставини аварії.

Нагадаємо, вранці 20 листопада на Львівщині легковик зіткнувся з двома автопоїздами. Внаслідок аварії травмувалися дві людини.