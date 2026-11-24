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Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

33-річного жителя Київської області помітили правоохоронці на вулиці. Це сталось якраз тоді, коли він робив схованки у землі. Під час обшуку в його будинку та автомобілі знайшли близько 60 зіп-пакетів із канабісом, амфетаміном та екстазі.

Тепер чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві 38-річному чоловіку повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотиків і психотропних речовин в особливо великих розмірах із метою збуту. Під час обшуків у нього вилучили близько 2,5 кг речовин, схожих на наркотики.