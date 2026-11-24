Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що 35-річна водійка авто Suzuki не впоралася з керуванням, внаслідок чого машину занесло за межі дороги, після чого вона перекинулася. Отримала травми 63-річна пасажирка, її госпіталізували.

Пошкоджений автомобіль помістили на майданчик тимчасового зберігання.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, вранці 24 листопада на Полтавщині зіткнулися два автомобілі. На місці загинула пасажирка одного з авто, водія госпіталізували у тяжкому стані.