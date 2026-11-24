Фото: Держмитслужба

На Волині митники припинили спробу незаконного ввезення в Україну 50 комплектів обладнання для супутникового зв'язку Starlink

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

Один з українських благодійних фондів оформив вантаж гуманітарної допомоги від відправника з Норвегії. Його перевозили у напівпричепі через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Ягодин".

Під час перевірки серед гуманітарної допомоги митники виявили 50 комплектів Starlink, інформація про які була відсутня у декларації.

Обладнання вартістю близько 800 тисяч гривень тимчасово вилучили та помістили на склад митниці. За фактом порушення митних правил склали протокол за ст. 472 Митного кодексу України.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили двох чоловіків, які за гроші російських кураторів реєстрували термінали супутникового зв’язку Starlink на українських громадян, зокрема неповнолітніх.