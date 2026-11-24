Фото: Прокуратура України

На Львівщині судитимуть 57-річного колишнього начальника дільниці енергетичного підприємства, через службову недбалість якого, за версією слідства, загинула 9-річна дівчинка

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Трагедія сталася 24 червня 2023 року в селі Глібовичі Львівського району. Того дня дівчинка разом із друзями пішки йшла до сусіднього села, щоб відвідати церкву. На узбіччі дороги лежав обірваний провід повітряної лінії електропередачі.

Під час гри дитина підняла провід із землі та отримала смертельне ураження електричним струмом.

За даними слідства, обвинувачений відповідав за організацію та контроль безпечної експлуатації цієї електролінії. Однак із листопада 2022-го до червня 2023 року він не забезпечив належного контролю за її технічним станом.

Зокрема, поблизу проводів росли дерева на недопустимій відстані, що створювало загрозу їх пошкодження та обриву. Крім того, на лінії використовували автоматичний вимикач, який не відповідав технічним вимогам і не забезпечував своєчасного відключення пошкодженої ділянки після обриву проводу.

У результаті наприкінці червня 2023 року провід обірвався, що призвело до загибелі дитини.

У серпні 2026 року, після отримання результатів експертиз, правоохоронці повідомили колишньому начальнику дільниці про підозру.

Наразі прокурори скерували обвинувальний акт до суду. Чоловікові інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, в Харкові дворічна дитина потрапила до реанімації через ураження струмом. Хлопчик перебував удома разом із батьками, його уразило струмом на кухні. Батьки одразу почали надавати йому домедичну допомогу та викликали швидку.