Фото: Прокуратура України

До України з Молдови екстрадували старшого лейтенанта ЗСУ Владислава Пастуха, якого підозрюють у систематичному катуванні військовослужбовців під час будівництва фортифікаційних споруу

Про це повідомили Офіс Генерального прокурора та ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, з лютого до травня 2024 року офіцер командував взводом понтонно-мостового батальйону однієї з військових частин на Тернопільщині. Під час виконання завдань на східному напрямку він систематично застосовував насильство до підлеглих.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів катувань. Зокрема, на Дніпропетровщині підозрюваний бив двох військовослужбовців руками та ногами через порушення, які вважав дисциплінарними.

Ще один випадок стався поблизу Авдіївки. За версією слідства, офіцер завдав військовому численних ударів ногами по ребрах, а потім наказав прив'язати його за руки до дерев'яної конструкції у формі хреста. Таким чином, за задумом підозрюваного, він хотів символізувати розп'яття напередодні католицького Великодня.

Крім того, офіцер залякував підлеглих, погрожував їм наслідками за непокору та посилався на впливові зв'язки свого батька.

Коли правоохоронці почали розслідувати обставини катувань, чоловік залишив Україну. У ніч на 21 грудня 2024 року він переплив Дністер і потрапив до Молдови, де згодом звернувся по статус біженця.

У січні 2025 року правоохоронці встановили його місцеперебування та оголосили в міжнародний розшук. Після підготовки матеріалів для екстрадиції та співпраці з молдовськими органами підозрюваного передали українській стороні.

Це сталося 19 листопада через пункт пропуску на Вінниччині. Після екстрадиції суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, скандал навколо 211-ї понтонно-мостової бригади набув розголосу в грудні 2024 року після журналістського розслідування "Української правди" про знущання над військовослужбовцями та можливі зловживання в підрозділі.

Зокрема, стало відомо про випадки побиття військових, вимагання грошей та приниження підлеглих. Після розголосу Державне бюро розслідувань почало перевіряти ці факти.

26 грудня 2024 року Владиславу Пастуху повідомили про підозру у катуванні військовослужбовців. На той час він уже перебував за межами України. Згодом його оголосили в міжнародний розшук, а українська сторона ініціювала процедуру екстрадиції з Молдови.

Працівники Державного бюро розслідувань також завершили досудове розслідування щодо командира 211-ї бригади Збройних Сил України, який не реагував на факти знущання та катування над військовослужбовцями.

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